В Петербурге появятся 20 новых автобусов на компримированном газе

На сегодня в городе работают 229 автобусов на компримированном природном газе.

В рамках контракта до 15 октября этого года СПб ГУП "Пассажиравтотранс" закупит 20 новых автобусов на компримированном природном газе. Начальная цена контракта составляет 373,2 млн. руб. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Известно, транспорт должен быть с низким уровнем пола, приспособленным для маломобильных горожан, а также иметь современные системы оплаты проезда и информирования. Салон автобуса должен вмещать не менее 86 человек, а количество мест для сидения – не менее 26.

В пресс-службе компании добавили, что новые автобусы будут оборудованы системой интеллектуальной помощи водителю, которая повысит безопасность перевозок и снизит влияние человеческого фактора на возникновение аварий на дорогах.

Ранее мы писали, что Петербург полностью завершил переход на низкопольные автобусы.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"