В Петербурге сформирован запас вакцины от коронавируса на 14 дней

Власти призывают сделать прививку "Спутником V" и не дожидаться поставок других препаратов.

Запас вакцины от COVID-19 сформирован в Петербурге на две недели вперед, власти призывают сделать прививку "Спутником V" и не дожидаться поставок других препаратов. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

Еще 25 июня сообщалось, что в городе заканчиваются препараты "Эпиваккорона" и "Ковивак". Поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи.

Данных о том, что будет поступление партии, которая бы удовлетворила весь спрос, нет. Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава

Также, по словам главы комитета, уровень госпитализаций и заболеваемости коронавирусом в городе показывает, что Петербург столкнулся с третьей волной пандемии. Уровень госпитализации достиг 1000 человек в сутки.

Фото: Piter.tv