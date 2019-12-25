Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Петербурге

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру.

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в городе. Об этом в субботу, 17 апреля, рассказал глава "Горэлектротранса" Денис Минкин.

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. По словам Минкина, программа развития электротранспорта обойдётся в 123 млрд. рублей.

Эта сумма пойдёт не только за закупку транспорта, но и на реконструкцию десяти трамвайных парков, а также на ремонт путей и энергосистемы длиной в 500 километров. По словам Минкина, к концу программы власти города намерены построить 25 магистральных маршрутов, а на улицы Петербурга будут выпущены 85 ретро-трамваев.

У нас родилась идея, что центр города надо обеспечить группировкой трамваев в ретро-футуристическом дизайне. Снаружи это будет ретротрамвай, а внутри абсолютно современное транспортное средство, - заявил Минкин.

Ранее петербуржцы сняли огненное шоу с участием трамвая.

Фото: Piter.tv