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Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Петербурге
Сегодня, 13:43
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kraratau27

Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Петербурге

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В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру.

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в городе. Об этом в субботу, 17 апреля, рассказал глава "Горэлектротранса" Денис Минкин. 

В ближайшие три года власти города планируют не только приобрести 255 трамвае и 314 троллейбусов, но и обновить городскую инфраструктуру. По словам Минкина, программа развития электротранспорта обойдётся в 123 млрд. рублей. 

Эта сумма пойдёт не только за закупку транспорта, но и на реконструкцию десяти трамвайных парков, а также на ремонт путей и энергосистемы длиной в 500 километров. По словам Минкина, к концу программы власти города намерены построить 25 магистральных маршрутов, а на улицы Петербурга будут выпущены 85 ретро-трамваев. 

У нас родилась идея, что центр города надо обеспечить группировкой трамваев в ретро-футуристическом дизайне. Снаружи это будет ретротрамвай, а внутри абсолютно современное транспортное средство,

- заявил Минкин. 

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Фото: Piter.tv

Теги: реконструкция, электротранспорт
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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