Видео: "Гора" из "Игры престолов" поднял Эда Ширана над головой на вытянутых руках

Актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон ("Игра престолов") поднял певца Эд Ширана над головой на вытянутых руках. Ролик опубликовали в Instagram.
Трюк сняли в Исландии, куда Ширан прилетел с концертом. По словам Бьёрнссона, музыкант сам обратился к нему с такой необычной просьбой.
К счастью, я не бросил его – Эду еще выступать сегодня вечером.
Хафтор Бьёрнссон
При этом, актёр отметил, что к нему часто поступают подобные просьбы, только он не всегда их выполняет.
Хафтор Бьёрнссон сыграл в сериале "Игра престолов" Григора "Гору" Клигана.
Ранее новый клип Эда Ширана взорвал YouTube.
Видео: Instagram/ thorbjornssn
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