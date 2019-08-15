Видео: "Гора" из "Игры престолов" поднял Эда Ширана над головой на вытянутых руках

Трюк сняли в Исландии, куда Ширан прилетел с концертом. По словам актера, музыкант сам обратился к нему с такой необычной просьбой.

Актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон ("Игра престолов") поднял певца Эд Ширана над головой на вытянутых руках. Ролик опубликовали в Instagram.

Трюк сняли в Исландии, куда Ширан прилетел с концертом. По словам Бьёрнссона, музыкант сам обратился к нему с такой необычной просьбой.

К счастью, я не бросил его – Эду еще выступать сегодня вечером. Хафтор Бьёрнссон

При этом, актёр отметил, что к нему часто поступают подобные просьбы, только он не всегда их выполняет.

Хафтор Бьёрнссон сыграл в сериале "Игра престолов" Григора "Гору" Клигана.

Ранее новый клип Эда Ширана взорвал YouTube.

Видео: Instagram/ thorbjornssn