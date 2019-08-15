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Видео: "Гора" из "Игры престолов" поднял Эда Ширана над головой на вытянутых руках

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Трюк сняли в Исландии, куда Ширан прилетел с концертом.  По словам актера, музыкант сам обратился к нему с такой необычной просьбой.

Актер и спортсмен Хафтор Бьёрнссон ("Игра престолов") поднял певца Эд Ширана над головой на вытянутых руках. Ролик опубликовали в Instagram.

Трюк сняли в Исландии, куда Ширан прилетел с концертом.  По словам Бьёрнссона, музыкант сам обратился к нему с такой необычной просьбой.

К счастью, я не бросил его – Эду еще выступать сегодня вечером.

Хафтор Бьёрнссон

При этом, актёр отметил, что к нему часто поступают подобные просьбы, только он не всегда их выполняет.

Хафтор Бьёрнссон сыграл в сериале "Игра престолов" Григора "Гору" Клигана.

Ранее новый клип Эда Ширана взорвал YouTube.

Видео: Instagram/ thorbjornssn

Теги: игра престолов, хафтор бьёрнссон, эд ширан
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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