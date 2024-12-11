Индийская полиция прервала уличный концерт Эда Ширана

Британец не стал спорить с полицией и не стал продолжать петь.

Британский музыкант Эд Ширан оказался в эпицентре скандала из-за своего уличного выступления в Индии. Известно, что в городе Бангалоре артист решил исполнить несколько своих композиций на торговой улице Черч-стрит, в деловом квартале. Во время песни Shape of you к иностранному артисту подошли стражи порядка и потребовали остановить шоу. Тот попытался объяснить, что его концерт был согласован с местными властями, но сотрудники полиции отключили микрофон. В результате выступление пришлось прервать.

Кстати, у нас было разрешение на выступление, поэтому мы играли именно в этом месте. Это было запланировано заранее. Мы не оказались там случайно. Увидимся на шоу сегодня вечером Эд Ширан, певец в соцсетях

Заместитель комиссара полиции Центрального Бангалора Шекар Т. Текканнанавар прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что разрешение на выступление действительно запрашивали. Однако, подчеркнул он, Эду Ширану было отказано в этом, так как своим шоу тот мог создать опасную давку на оживленной улице. Относительно данного случая пользователи социальных сетей начали создавать мемы.

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Фото и видео: Вконтакте / Лента новостей Тулы Z Новости Тулы, Telegram / РИА Новости