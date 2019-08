Новый клип Эда Ширана взорвал YouTube

В работе над новым клипом приняли участие хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра.

За несколько часов после релиза новый клип британского музыканта Эда Ширана на песню "Nothing On You" за несколько часов набрал на YouTube почти 1,5 миллиона просмотров. Ролик вышел 9 августа на официальном YouTube-канале артиста.

Композиция "Nothing On You" вошла в состав четвертого студийного альбома Ширана под названием "No.6 Collaborations Project". Все композиции на пластинке музыкант записал совместно с другими популярными артистами.

В работе над новым клипом приняли участие хип-хоп исполнитель Дэйв и аргентинский рэпер Пауло Лондра. В ролике музыканты едут на велосипедах по Лондону и поют песню об отношениях с девушками.

Видео: YouTube/ Ed Sheeran