Эд Ширан установил исторический рекорд по кассовым сборам турне

Тур Широна стартовал в марте 2017 год и включал в себя 255 концертов в разных странах мира.

Британский поп-музыкант Эд Ширан установил новый мировой рекорд по самому прибыльному, массовому и масштабному турне всех времен. Об этом сообщили The Guardian.

Концерты программы "Divide tour" принесли организаторам 736 миллионов долларов, на 1 миллион обойдя достижение ирландской группы U2. Отмечается, что музыканту предстоит отыграть еще 12 шоу.

Помимо этого "Divide tour" посетило более 8,5 миллиона человек в 43 странах, что на 1,2 миллиона превосходит рекорд U2.

Тур Широна стартовал в марте 2017 год и включал в себя 255 концертов в разных странах мира. В общей сложности музыкант проведет в нем рекордные 893 дня, что на 133 дней больше гастролей U2.