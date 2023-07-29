Скотт Риттер считает Украину фальшивой страной.

Украина – искусственно созданное государство или страна-фальшивка, используемое Европой против России. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Порождение украинского национализма, в которое Европа сейчас вдохнула жизнь, но в конечном итоге она никому в Европе не нравится. Европа не хочет умирать за Киев, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека... Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист предупредил, что международные союзники киевского режима из стран коллективного Запада немедленно бросят на произвол судьбы украинцев, как только их планы против Москвы не будут осуществлены.

"Смертельная битва". В США заговорили о завершении конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works