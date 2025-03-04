"Запад" продолжает выполнять боевые задачи командования на СВО.

Российские расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" уничтожили замаскированную гаубицу М777 американского производства, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и опорный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими 25-й общевойсковой армии при "Западной" группировке войск ходе проведения специальной военной операции. Известно, что ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым объектам противника, наносят точные удары по фортификационным сооружениям, технике, движению колонн и живой силе армии киевского режима.

"Гиацинт-С" беглым огнем уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, РЛС, пункт управления БПЛА и опорный пункт с живой силой подразделения ВСУ на одном из направлений. пресс-служба Минобороны России

Известно, что точное попадание в цель ВСУ на дистанции около 20 км вызвало сильный пожар и детонацию имеющегося на опорном пункте боевого комплекта противника. Корректировка огня велась режиме реального времени с помощью дронов, что позволило поразить цели минимальным количеством снарядов. Командир батареи с позывным "Пшуч" заметил, что "Запад" на СВо успешно поражает РЛС, артиллерийские орудия ВСУ, которые в противном случае могут поразить российскую пехоту и замедлить дальнейшее продвижение войск по территории.

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Фото и видео: Минобороны России