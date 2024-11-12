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Корабли ТОФ провели дневные и ночные стрельбы в Индийском океане

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Моряки произвели артиллерийскую стрельбу по цели.

Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота провёл морские учение с артиллерийской стрельбой в восточной части акватории Индийского океана. Соответствующая информация опубликована сотрудниками пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что наша страна представлена экипажами корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга"  Для проведения разведки и поиска целей условного противника в воздушное пространство был поднят вертолёт Ка-27М, пилоты которого выдали целеуказания и скорректировали стрельбу. 

В дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М.

пресс-служба Минобороны РФ

После проведения маневров корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поочерёдно пополнили запасы топлива с борта среднего морского танкера "Печенга". 

ВКС РФ ударили авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по подразделениям ВСУ в Гуляйполе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, индийский океан, тихоокеанский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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