Корабли ТОФ провели дневные и ночные стрельбы в Индийском океане

Моряки произвели артиллерийскую стрельбу по цели.

Отряд российских кораблей Тихоокеанского флота провёл морские учение с артиллерийской стрельбой в восточной части акватории Индийского океана. Соответствующая информация опубликована сотрудниками пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что наша страна представлена экипажами корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Для проведения разведки и поиска целей условного противника в воздушное пространство был поднят вертолёт Ка-27М, пилоты которого выдали целеуказания и скорректировали стрельбу.

В дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М. пресс-служба Минобороны РФ

После проведения маневров корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поочерёдно пополнили запасы топлива с борта среднего морского танкера "Печенга".

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Фото и видео: Минобороны России