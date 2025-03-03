ВКС РФ ударили авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по подразделениям ВСУ в Гуляйполе

Российские военные выполнили задачу в Запорожье.

Российские воздушно-космические силы нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения личного состава и техники подразделений Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена военнослужащими при поддержке истребительно-бомбардировочных самолетов Су-24 в ходе проведения специальной военной операции на территории Гуляйполя Запорожской области.

В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. пресс-служба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России