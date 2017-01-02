«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

Деньги уже поступили на счет Украины.

"Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению арбитража Стокгольмского суда. Об этом сообщили "РИА Новости". Владимир Зеленский назвал это событие большой победой для страны.

На данный момент средства уже поступили на счет украинского государства. Россия перевела деньги в рамках протокола газового сотрудничества от 20 декабря. Стороны договорились об отмене остальных судебных исков и недопущении новых. Украина подпишет соглашение о снятии антимонопольных претензий на 7,4 млрд долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

