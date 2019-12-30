"Газпром" в начале года сократил экспорт в Европу

Больше всего сокращение составило по украинскому маршруту.

Поставки энергетической компании "Газпром" в Европу с начала 2020 года резко сократились. Cнижение достигло почти 20%. Об этом сообщил "Коммерсант".

Больше всего сокращение составило по украинскому маршруту. С 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года поставки газа сократились на 171,1 миллиона кубометров и составили 91,2 миллиона кубометров. В декабре прошлого года а Украину было поставлено 261 миллион кубометров газа.

Также упала загрузка газопровода "Ямал – Европа", здесь снижение составило 24% и составило 70,11 миллиона кубометров. При сохранении такой тенденции "Газпром" покажет сокращение объема поставок уже второй год подряд.

Ранее Украина назвала контракт с "Газпромом" самым выгодным в истории.