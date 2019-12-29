Это подарок к годовщине освобождения страны в русско-турецкой войне

"Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%. Премьер-министр республики Бойко Борисов назвал это "символическим подарком". Поводом, по его мнению, стала годовщина освобождения Болгарии в русско-турецкой войне.

142-ю годовщину освобождения Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. отмечали 3 марта.

Также в Болгарии отметили, что диверсификация и конкуренция реально снижают цены на газ.

В "Газпром экспорте" подтвердили заключение соглашения с огромной скидкой.

Ранее мы рассказывали, что способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе.