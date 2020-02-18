Пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер прокомментировал ситуацию с работами.

"Газпром" отказался рассуждать о будущем "Северного потока-2". Дочерняя компания Nord Stream 2 AG продолжает работы по созданию газопровода. Это относится к мероприятиям, которые не попадают под американские санкции. Об этом "Ленте.ру" заявил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Предприниматель не ответил на вопрос о том, что будет, если санкции введут против инвесторов. Предположительно, проблемы с реализацией проекта могут вызвать и ограничения в отношении потенциальных покупателей газа. Эксперты полагают, что это заблокирует поставки российского топлива. Однако в Nord Stream 2 AG верят в необходимости создания "Северного потока-2". Этот газопровод эксперты считают важным для энергетической безопасности Европы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Литва проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 млрд евро.

Видео: YouTube/Nord Stream 2