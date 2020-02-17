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nastya960
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В "Газпроме" произошли кадровые перестановки

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В корпорации сменились главный бухгалтер и глава департамента 512.

В руководстве "Газпрома" произошли кадровые перестановки. В корпорации сменились главный бухгалтер и глава департамента 512, который занимается внешнеэкономической деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Зампредседателем правления – главным бухгалтером стал Михаил Россеев, департамент 512 возглавил Дмитрий Хандога. Также аппарат правления возглавил Вячеслав Коптелов, а Павел Одеров стал заместителем гендира по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть.

Литва проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 млрд евро. 

 

 

Теги: газпром
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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Аноним
Сегодня 23:14

Правильно лучше на пенсию....чем в тюрьму)

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