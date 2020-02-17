В "Газпроме" произошли кадровые перестановки

В корпорации сменились главный бухгалтер и глава департамента 512.

В руководстве "Газпрома" произошли кадровые перестановки. В корпорации сменились главный бухгалтер и глава департамента 512, который занимается внешнеэкономической деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".

Зампредседателем правления – главным бухгалтером стал Михаил Россеев, департамент 512 возглавил Дмитрий Хандога. Также аппарат правления возглавил Вячеслав Коптелов, а Павел Одеров стал заместителем гендира по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть.

Литва проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 млрд евро.