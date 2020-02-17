Литва проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 млрд евро

Тяжба продолжалась почти восемь лет.

Верховный суд Швеции не удовлетворил финансовые претензии Литвы к российской компании "Газпром". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минэнерго страны.

Сумма вопроса составляла 1,4 млрд евро. Литва требовала пересмотреть решение Апелляционного суда Швеции, который оставил без изменений постановление Стокгольмского арбитража 2016 года.

Напомним, что тяжба Литвы с "Газпромом" продолжалась почти восемь лет. В Вильнюсе утверждают, что российская компания, якобы пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, в период с 2004 по 2012 гг. назначала несправедливую цену за импортированное сырье. Судебные издержки за время тяжб составили 10,5 млн евро.

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