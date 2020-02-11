Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что "Газпром" намерен запустить "Северный поток – 2" в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ранее власти России заявили, о намерении достроить самостоятельно "Северный поток – 2". Германия также надеется, что работа по созданию газопровода и его запуск пройдет в запланированном режиме. Напомним, что 31 января посол ФРГ в России заявил, что работа над "Северным потоком – 2" должны состояться в I квартал 2021 года
В минувший понедельник, 10 февраля, стало известно, что из Находки вышло судно, которое достроит "Северный поток - 2". Корабль называется "Академик Черский".
Ранее мы сообщали о том, что Филиппины сообщили США о расторжении военного договора.
Видео:Nord Stream 2/YouTube
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