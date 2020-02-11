В России заявили о намерении самостоятельно достроить газопровод.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что "Газпром" намерен запустить "Северный поток – 2" в конце 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее власти России заявили, о намерении достроить самостоятельно "Северный поток – 2". Германия также надеется, что работа по созданию газопровода и его запуск пройдет в запланированном режиме. Напомним, что 31 января посол ФРГ в России заявил, что работа над "Северным потоком – 2" должны состояться в I квартал 2021 года

В минувший понедельник, 10 февраля, стало известно, что из Находки вышло судно, которое достроит "Северный поток - 2". Корабль называется "Академик Черский".

Ранее мы сообщали о том, что Филиппины сообщили США о расторжении военного договора.

Видео:Nord Stream 2/YouTube