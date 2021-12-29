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"Газпром": из подземных хранилищ Европы было отобрано три четверти газа
Сегодня, 16:20
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"Газпром": из подземных хранилищ Европы было отобрано три четверти газа

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Общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%.

По состоянию на 25 января из подземных хранилищ Европы было отобрано 75,9% газа, закачанного туда в летний период. Об этом сообщает "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

В компании посчитали, что объем активного газа в ПХГ оказался на 26,9% меньше, чем в 2021 году. Стало известно также, что общий уровень заполненности европейских хранилих опустился до 40,9%. При этом в Германии и Франции показатель составляет 39%.

В украинских ПХГ по состоянию на 25 января запасы оказались ниже на 45,4%, если сравнивать с прошлогодним уровнем. 

Ранее мы сообщали, что США координируются с союзниками по поставкам газа в Европу. 

Фото: pixabay 

Теги: газпром, заполненность подземных хранилищ в европе, поставки газа в европу
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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