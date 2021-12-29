В Госдепе изучают альтернативы российским поставкам в регион.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен: США координируются с союзниками по поставкам газа в Европу. Такое заявление чиновник сделал на брифинге перед журналистами во внешнеполитическом ведомстве. Он уточнил, что Вашингтон координирует свои действия относительно энергетических поставок в европейский регион на случай возможного обострения конфликта вокруг Украины.

Мы предпринимаем шаги, чтобы не допустить сбоев в глобальном предложении энергоресурсов…если Россия решит использовать свой природный газ в качестве оружия, сократив поставки в Европу еще больше, чем она уже сделала. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американец заметил, что США проводят переговоры с правительствами крупнейших стран Европы, а также мировыми производителями по поиску мощностей в вопросе поставок газа. Работа дипломатов направлена на смягчение возможных последствий от резких колебаний в стоимости энергоносителей, а также на обеспечение граждан США, Европы и других регионов необходимыми ресурсами вне зависимости от российской политики.

Энтони Блинкен: в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State