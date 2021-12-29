В Госдепе рассказали о дальнейшей поддержке обороноспособности Киева.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен: в ближайшие дни на Украину прибудут новые поставки военного снаряжения из США. Такую позицию руководитель внешнеполитического ведомства огласил на пресс-конференции с журналистами. Чиновник уточнил, что сейчас на хранении у Пентагона находятся вертолеты российского производства Ми-17.

Три партии американской военной помощи будут доставлены на этой неделе. В ближайшие дни ожидаются еще поставки. На прошлой неделе мы уведомили Конгресс о нашем намерение доставить на Украину вертолеты Ми-17. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США рассчитывают на то, что Вашингтону не придется задействовать силы, которые были предназначены для отправку в Европу. При этом глава оборонного ведомства Ллойд Остин объявил о переведении 8,5 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе, в состояние повышенной боеготовности.

Блинкен заявил, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State