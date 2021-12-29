Блинкен ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни

В Госдепе ждут момента, когда МИД РФ изучит отправленные США документы.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни. Такое заявление чиновник сделал на брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве США. Блинкен подчеркнул, что общение с российским коллегой произойдет после того, как Москва ознакомится с отправленными ей предложениями и ответом по гарантиям безопасности.

Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что МИД РФ 17 декабря 2020 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности с НАТО и США. Москва ожидает письменной реакции Вашингтона на данные инициативы. В частности, речь идет об отказе продвижения военного альянса на Восточный фланг Европы, а также вопрос ограничения на размещение наступательных вооружений.

Блинкен рассказал, сколько США прорабатывали ответ России по Украине.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State