В Госдепе раскрыли подробности подготовки предложений по гарантиям безопасности.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал, сколько США прорабатывали ответ России по Украине. Информацией чиновник поделился с журналистами во время пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве Вашингтона. Предложения и ответ США Москве чиновники готовили на протяжении нескольких месяцев. Рассматривался сценарий, при котором РФ начнет агрессивные действия против Киева. Блинкен напомнил СМИ, что сейчас Москва категорически отрицает такие планы.

Даже занимаясь дипломатией, что является моей основной работой и обязанностью, мы очень тщательно готовились на тот случай, если Россия пойдет по другому пути - по пути агрессии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник напомнил прессе о том, что США координировали действия с союзниками и партнерами по вопросу дальнейшей эскалации украинского кризиса.

Байден лично "благословил" ответ США на предложения России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State