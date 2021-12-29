В Госдепе США рассказали о том, какое участие лидер страны принимал в предложениях по гарантиям безопасности.

Президент Джо Байден лично "благословил" ответ США на предложения России. Такое заявление сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен во время выступления перед журналистами во внешнеполитическом ведомстве. Чиновник заметил, что президент США активно принимал участие в составлении письменных предложений Москве по гарантиям безопасности. В частности, политик вносил правки в документ и одобрил окончательную версию.

Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Глава американской дипломатии напомнил СМИ о том, что мнения союзников США сыграли не последнюю роль при составлении документа. Вашингтон интегрировал позиции сторон в свой текст. Документ был передан российской стороне на изучение вечером 26 января через руки посла Вашингтона в Москве Джона Салливана. Ответ получил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State