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Генсек НАТО: Россия должна вывести войска из "трех стран"

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В альянсе призвали русских миротворцев выйти из Молдавии, Грузии и Украины.

Генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести войска из "трех стран". Такой позицией перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе поделился официальный представитель Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. 

Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт заметил, что Москва должна воздерживаться от размещения сил, угрожающего другим странам, а также от агрессивной риторики в отношении членов НАТО. Столтенберг призвал РФ вывести войска с территории Украины (речь идет о Крыме), а также Грузии и Молдавии. В этих пунктах поднимается вопрос о принадлежности Южной Осетии и Абхазии, а также Приднестровья. Данные территории НАТО считает грузинскими и молдавскими соответственно. Сейчас там располагаются миротворцы из России. Столтенберг утверждает, что силы РФ были отправлены туда без согласия властей данных государств.

Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств.

Фото и видео: YouTube / NATO News

Теги: абхазия, вывод войск, грузия, йенс столтенберг, молдавия, нато, приднестровье, южная осетия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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