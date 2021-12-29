Генсек НАТО: Россия должна вывести войска из "трех стран"

В альянсе призвали русских миротворцев выйти из Молдавии, Грузии и Украины.

Генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести войска из "трех стран". Такой позицией перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе поделился официальный представитель Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг.

Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт заметил, что Москва должна воздерживаться от размещения сил, угрожающего другим странам, а также от агрессивной риторики в отношении членов НАТО. Столтенберг призвал РФ вывести войска с территории Украины (речь идет о Крыме), а также Грузии и Молдавии. В этих пунктах поднимается вопрос о принадлежности Южной Осетии и Абхазии, а также Приднестровья. Данные территории НАТО считает грузинскими и молдавскими соответственно. Сейчас там располагаются миротворцы из России. Столтенберг утверждает, что силы РФ были отправлены туда без согласия властей данных государств.

Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств.

Фото и видео: YouTube / NATO News