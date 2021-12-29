В альянсе раскрыли направления по совместной работе с Москвой.

Генсек НАТО предложил России возобновить работу представительств. Такое предложение на пресс-конференции в Брюсселе с журналистами внес Йенс Столтенберг. Чиновник заметил, что Москве следует вернуть дипломатов в Брюссель, а Североатлантическому альянсу - в столицу РФ. Также он призвал стороны вести диалог в рамках Совета РФ-НАТО.

Мы предлагаем возобновить работу диппредставительств. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил прессе, что НАТО не будет идти в обход основополагающих принципов, в числе которых находился политика открытых дверей. Столтенберг предложил установить с Россией прямую линию по гражданской связи, обсудить вопрос размещения ракет, контроля над вооружениями и нераспространения, принцип прозрачности.

НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности.

Фото и видео: YouTube / NATO News