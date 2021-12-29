НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности

Йенс Столтенберг рассказал о параллельном ответе по гарантиям безопасности с США.

НАТО передала России письменный ответ на ее предложения по безопасности. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Документ от альянса позволит предоставить Москве более подробные предложения по снижению рисков и угроз. Они связаны с размещением ракет, а также взаимному укреплению безопасности РФ и НАТО.

Сегодня НАТО передала письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США. Мы верим, что и Россия может увидеть выгоду для себя. Надеемся, что Россия будет готова к дальнейшему диалогу Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению Столтенберга, письменный вариант коммуникации является выигрышным для двух сторон в вопросе достижения прогресса в диалоге. "открывает путь деталям и конкретике". Этот вариант Альянс видит необходимость не только встречаться в рамках Совета Россия-НАТО, но также согласовывать новые инициативы и искать решения на актуальные вопросы и проблемы в областях, в которых возможно договориться.

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Фото и видео: YouTube / NATO News