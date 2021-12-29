Генсек НАТО: альянс усилит присутствие в Балтийском и Черном море

Йенс Столтенберг рассказал о шагах НАТО по ситуации с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что альянс усилит присутствие в Балтийском и Черном море. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал на пресс-конференции с журналистами в Брюсселе. Он подчеркнул, что Североатлантический военный альянс надеется на деэскалацию обстановки вокруг Украины. Однако параллельно с этим повышает боеготовность собственных сил в регионе. При необходимости НАТО развернет передовой отряд во главе с Францией. Его численность составит 5 тысяч человек. На выполнение задачи у нАТО уйдет несколько дней.

НАТО надеется на деэскалацию на Украине и предлагает России диалог, но параллельно повышает готовность своих сил и присутствие в Черноморском регионе и на востоке альянса. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт напомнил СМИ о том, что альянс в очередной раз призывает Россию к немедленной деэскалации конфликта. НАТО предлагает решить вопрос путем диалога и дипломатического взаимодействия, а не за счет использования силы или угрозы ее применения. Альянс фиксирует около границы Украины более 100 тысяч военнослужащих. При этом Столтенберг уточнил, что дополнительные силы все еще на подходе к территории. Речь идет о силах, размещенных в Белоруссии.

Столтенберг: НАТО может дополнительно нарастить военное присутствие на восточном фланге.

Фото и видео: YouTube / NATO News