Столтенберг: НАТО может дополнительно нарастить военное присутствие на восточном фланге

Альянс видит необходимость в диалоге по безопасности Европы.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО может дополнительно нарастить военное присутствие на восточном фланге Европы. Такое заявление специалист сделал в эфире американского телеканала CNN.

НАТО не будет размещать боевые силы на Украине. Но нельзя допустить недопониманий относительно нашей готовности, приверженности защищать союзников, особенно на восточном фланге альянса. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В альянсе полагают, что именно в связи с этой задачей требуется усиление собственного военного присутствия НАТО на восточном фланге Европы. Не исключается и дальнейший рост числа военной техники и переброски сил в регион. Столтенберг также видит угрозу от России, которая, по его словам, продолжает наращивать силы около государственной границы с Киевом. На данный момент альянс не видит деэскалации конфликта.

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Фото и видео: CNN