Американский CNN "признал" Харьков частью России

Журналисты ошиблись в принадлежности региона в новостном сюжете.

Американский телеканал CNN "признал" Харьков частью России. Оплошность в обозначении принадлежности города произошла в новостном сюжете, который предварял общение между журналисткой Кристиан Аманпур с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. СМИ продемонстрировало кадры с маневрами российских военных. Однако в качестве месторасположения была указана надпись: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия). В кадре оказались представлены техника и танки, которые ехали по полю, а также установки, необходимые для разминирования территории.

В эфире телеканала Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического военного альянса не будут размещать войска на Украине. Относительно переговоров с Россией по поводу гарантий безопасности, чиновник отметил, что НАТО готовы обсуждать контроль над вооружениями, разоружение, а также прозрачность деятельности и другие темы, касающиеся безопасности Европы. При этом НАТО откажется от отступа от своих фундаментальных принципов.

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Фото и видео: CNN

