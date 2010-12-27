Контракт надеялись подписать к 29 декабря.

"Газпром" и "Нафтогаз" сорвали дедлайн по мировому соглашению. Это условие являлось одним из основных для заключения нового контракта по транзиту газа. Министерства Украины ранее заявляли, что договор должен быть подписан не позже 29 декабря 2019 года.

Соответствующий протокол был утвержден еще в начале декабря. Однако текст соглашения все еще находится на стадии подписания. Эксперты не называют точных сроков достижения договоренностей.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа.

