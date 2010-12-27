"Газпром" благоустроит набережную у "Лахта Центра" за три года

Территорию озеленят, а также сделают спуске к воде.

"Газпром" займется благоустройством набережной на Приморском шоссе, Смольный одобрил эту идею на рабочем совещании.

Привести набережную в порядок планируют в течение трех лет, на этот период землю передадут "Газпрому". После строительства объект передадут городу. На данный момент стоимость работ неизвестна.

Территорию у "Лахта Центра" озеленят, а также сделают спуске к воде.

Также стало известно, что у одной из лестниц многофункционального центра планируют сделать общественное пространство. Зимой там зальют каток и поставят елку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что изображение "Лахта Центра" стало товарным знаком "Газпрома".

Фото: lakhta.cente.ru