Перед "Лахта Центром" зимою зальют каток и поставят новогоднюю елку

Одно из общественных пространств появится около северного блока стеклянной высотки.

Начальник Управления по проектированию "Лахта Центра" Юлия Гуляк рассказала о том, что рядом с небоскребом планируют обустроить общественное пространство для проведения различных мероприятий.

Пока пространство носит неофициальное название - "Северная площадь", так как находится около северного блока многофункционального здания. На ней расположена центральная парадная лестница, а вокруг - стеклянные криволинейные "крылья", идущие по металлическим балкам. В будущем на территории выполнят мощение гранитными плитами и установят линейные светильники, поставят скамейки. Юлии Гуляк отметила, что пространство хотелось сделать с "вау!"-эффектом.

Планируются, что на площади будут проводить различные мероприятия. В зимнее время в пространстве установят елку, а также могут залить каток. Улицу украсят арт-объекты. Стоит отметить, что территория защищена от ветра с залива зданием "Лахта Центра", а вечером освещается солнцем, поэтому, несмотря на северное расположение, петербуржцы смогут чувствовать себя на площади комфортно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что небоскреб "Лахта центр" обзавелся новым названием.

Видео: "Лахта Центр" / Instagram

Фото: vk.com/lakhtacenter