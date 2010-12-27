Теперь это Акционерное Общество "Газпром нефть «Восточно-Европейские проекты".

Во вторник, 6 августа, стало известно о том, что небоскреб "Лахта центр" обзавелся новым названием. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на систему СПАРК.

Так, компания, которая построила петербургский небоскреб переименовала его в Акционерное Общество "Газпром нефть "Восточно-Европейские проекты". Как сообщают СМИ, новое название связано с тем, что после окончания строительства "Лахта центра" его передадут "Газпрому".

Напомним, что "Лахта Центр" - самый высокий небоскреб в Европе и в России. Высота составляет 462 м.

Ранее мы сообщали о том, что у "Лахта-центра" хотят построить пассажирский причал.

Фото:лахта центр/вк