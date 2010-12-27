У "Лахта-центра" хотят построить пассажирский причал

Водный маршрут свяжет Лахту, центр города и порт "Морской фасад".

Петербургский яхт-клуб планирует наладить водное сообщение между Лахтой, центром города и пассажирским портом "Морской фасад". Об этом сообщил "Коммерсантъ" с ссылкой на командора клуба Владимира Любомирова.

В первую очередь маршрут рассчитан на туристов. По предварительным расчетам, яхт-клуб выдержит нагрузку до 3 тыс. человек за день.

Разработкой маршрутов займутся судоходные компании. С ними начнут переговоры сразу же после строительства в 2020 году новой марины в порту "Геркулес".

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