У "Лахта-центра" хотят построить пассажирский причал

Петербургский яхт-клуб планирует наладить водное сообщение между Лахтой, центром города и пассажирским портом "Морской фасад". Об этом сообщил "Коммерсантъ" с ссылкой на командора клуба Владимира Любомирова.
В первую очередь маршрут рассчитан на туристов. По предварительным расчетам, яхт-клуб выдержит нагрузку до 3 тыс. человек за день.
Разработкой маршрутов займутся судоходные компании. С ними начнут переговоры сразу же после строительства в 2020 году новой марины в порту "Геркулес".
Ранее Piter.TV сообщал о том, что электропоезд задел человека около железнодорожной станции "Ржевка".
Фото: Pixabay
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