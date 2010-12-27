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Электропоезд задел человека около железнодорожной станции "Ржевка"
Сегодня, 11:04
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Электропоезд задел человека около железнодорожной станции "Ржевка"

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Он шел вдоль железнодорожных путей.

В среду, 17-го июля, в районе перегона Ржевка - поселок Ковалево электропоезд задел человека. Мужчина шел вдоль железнодорожных путей и не среагировал на сигнал транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 18:30. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 32-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей. На громкий сигнал, поданный машинистом, он не реагировал. Электропоезд совершил экстренное торможение. Однако расстояние было слишком маленьким, и он задел человека. Мужчину посадили в хвостовую кабину поезда. Он доехал до Всеволожска. Там его передали бригаде "скорой помощи". Было установлено, что 32-летний потерпевший является гражданином ближнего зарубежья. Сейчас он проживает в Петербурге. 

По факту случившегося транспортные полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец попал под колеса автомобиля, когда садился на трамвай

Фото: pixabay.com
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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