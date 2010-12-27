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Изображение "Лахта Центра" стало товарным знаком "Газпрома"
Сегодня, 10:57
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nadezhda_sib

Изображение "Лахта Центра" стало товарным знаком "Газпрома"

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Компания зарегистрировала шесть разных вариантов изображения.

Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" стал товарным знаком ПАО "Газпром", накануне соответствующую информацию внесли в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Компания зарегистрировала различные вариации изображения: белый силуэт "Лахта Центра" на синем фоне с видом со стороны Васильевского острова, такой же ракурс, но на белом фоне, серый силуэт на белом и наоборот, а также белый на черном фоне и черный на белом. 

Ранее стало известно, что небоскреб обзавелся новым названием. Также Piter.TV сообщил о том, что перед "Лахта Центром" зимою зальют каток и поставят новогоднюю елку

Фото: lakhta.center/ru

Теги: газпром, лахта центр, товарный знак газпрома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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