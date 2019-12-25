"Газпром Арена" начала набирать персонал на концерты Канье Уэста

Речь идет о найме хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов.

В Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" ищут работников на 10 и 11 октября. В эти даты на стадионе могут пройти концерты американского рэпера Канье Уэста, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Центр временного персонала ФК "Зенит", который частично отвечает за набор сотрудников для площадки "Газпром Арены", объявил набор заявок хостес, кейтеринга и стюардов. Соискателям нужно заполнить Google-форму. Также они могут выбрать для работы неполную смену.

При этом администрация стадиона продолжает отрицать возможность проведения концерта Канье Уэста и заявляет, что в расписании на октябрь нет "никаких зарубежных исполнителей".

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор наказал организаторов выступления Канье Уэста в Северной столице из-за отказа возвращать деньги покупателям билетов.

Фото: Piter.TV