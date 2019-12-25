Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге ответили на претензии по возврату билетов

Юристы Say Agency будут разбирать ситуацию с коллегами из Роспотребнадзора.

Компания Say Agency, которая организует концерты Канье Уэста на "Газпром Арене", возвращала покупателям деньги за билеты строго по закону. Об этом ТАСС сообщила гендиректор агентства Анна Субчева.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор нашел нарушения в отказе россиянам, решившим отказаться от купленных билетов на выступление американского рэпера. В ведомство пожаловались два человека, которым агентство не вернуло средства.

Субчева отметил, что претензии Роспотребнадзора передали юристам компании.

С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства. Анна Субчева, генеральный директор Say Agency

Ранее агентство анонсировало выступления рэпера на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако позже стало известно, что договор аренды не подписан, поставив проведение концертов под сомнение. Певец Родион Газманов называл выступление Канье Уэста оскорбительным для Петербурга, пережившего блокаду.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)