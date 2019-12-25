Родион Газманов потребовал не пускать Канье Уэста с концертами в Петербург

При этом Газманов подчеркнул, что Россия открыта к визитам звезд западного шоу-бизнеса.

Певец Родион Газманов резко прокомментировал запланированные в Санкт-Петербурге концерты рэпера Канье Уэста. В беседе с ТАСС он напомнил, что зарубежный исполнитель запятнал свое имя демонстрацией нацистской символики.

Выступления рэпера могут состоятся 10 и 11 октября на "Газпром Арене", но Газманов-младший считает, что таких мероприятий в России не нужно проводить. Родион назвал болезненной саму мысль о концертах Уэста именно в Петербурге — городе, который пережил блокаду.

Безусловно, наша страна открыта, и мы принимаем лидеров западного шоу-бизнеса, но человек, который себя запятнал нацистской символикой, проводить концерты в России не должен. Родион Газманов, певец

Ранее стало известно, что в Петербурге могут отменить концерты рэпера Канье Уэста. По словам организатора Табриза Шахиди, все дело в идеологических причинах. Американский исполнитель неоднократно становился участником скандалов из-за антисемитских высказываний.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini