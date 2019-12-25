Концертный директор прокомментировал отмену выступлений Канье Уэста в Петербурге

Исполнитель несколько раз попадал в скандалы из-за антисемитских высказываний.

На "Газпром Арене" в Петербурге отменили концерты рэпера Канье Уэста, которые были запланированы на 10 и 11 октября. По словам руководителя компании "Империя Музыки" и организатора Табриза Шахиди, причина не техническая или юридическая, а идеологическая, пишет "КП-Петербург" 25 августа.

Дело дошло до идеологии. Взвесив все "за" и "против", осознали, что проведение такого концерта противоречит здравому смыслу. Табриз Шахиди, концертный директор

Исполнитель неоднократно попадал в скандалы из-за антисемитских высказываний, но позже извинялся. Свои утверждения, в том числе слова о симпатии к Гитлеру, Канье Уэст объяснил маниакальным эпизодом, вызванным биполярным расстройством.

При этом концерты пока не отменены официально, они под угрозой срыва. Организатор, агентство Say Agency, заявил, что все согласовали, в чем Табриз Шахиди не сомневается. Договор аренды собирались подписать до 27 августа.

Уверен, что и предварительное разрешение от "Газпром Арены" было получено, и контракты с менеджментом артиста были подписаны, и деньги в ту сторону немалые были отправлены. Табриз Шахиди, концертный директор

Фото: Piter.TV