Концерт "Сувенир из Парижа"

На сцене прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф, Ив Монтана, Джо Дассена и Патрисии Каас. Ожидается незабываемая программа в атмосфере французской романтики.
Произведения стали символами культуры страны и покорили слушателей по всему миру. Их исполнит бэнд "Близкие люди". Солистка Ксения Ельникова – джазовая вокалистка, обладательница уникального тембра и диапазона в три октавы.
Гости окажутся в городе огней, почувствуют дыхание Парижа и насладятся красотой музыки.
Фото: pxhere
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