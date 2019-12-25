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Концерт "Сувенир из Парижа"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Сувенир из Парижа"

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Концерт состоится 9 октября в Белом зале Политехнического университета. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

На сцене прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф, Ив Монтана, Джо Дассена и Патрисии Каас. Ожидается незабываемая программа в атмосфере французской романтики. 

Произведения стали символами культуры страны и покорили слушателей по всему миру. Их исполнит бэнд "Близкие люди". Солистка Ксения Ельникова – джазовая вокалистка, обладательница уникального тембра и диапазона в три октавы. 

Гости окажутся в городе огней, почувствуют дыхание Парижа и насладятся красотой музыки. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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