Представитель Канье Уэста: договоренности о концертах в Петербурге "почти достигнуты"

Рэпер, по словам его менеджера, очень ждет встречи с российскими поклонниками.

Запланированные в Санкт-Петербурге концерты рэпера, вероятнее всего, состоятся. Необходимые договоренности о проведении выступления "почти достигнуты", заявил NEWS.ru представитель команды Канье Уэста в России Дмитрий Чистов.

Он опроверг информацию о том, что шоу рэпера якобы планируют передвинуть по срокам или провести на другой площадке. Сам Уэст уже очень ждет встречи с российскими зрителями.

Мы рассчитываем, что концерт состоится. Решение вопроса — дело буквально двух-трех часов. Дмитрий Чистов, менеджер

Также он прокомментировал информацию СМИ о переносе концертов на другую площадку или на другие даты. Представитель Канье Уэста отметил, что "об этом даже речи быть не может — и не идет".

Ранее агентство Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако позже стало известно, что договор аренды не подписан, что спровоцировало слухи об отмене выступления рэпера. Но покупателей успокоили тем, что все билеты, приобретённые через официальный сайт, действительны.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)