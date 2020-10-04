"Форсаж 9" вновь перенесли из-за пандемии

Теперь премьера ожидается 28 мая 2021 года.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что премьеру "Форсаж 9" вновь передвинули из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет девятого фильма пока не раскрывается. Известно только, что главным злодеем станет брат Доминика, роль которого исполнит рестлер Джон Сина. Также в киноленте главные герои должны отправиться в космос.

Премьеру со 2 апреля перенесли на 28 мая 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Ведьмы" с Энн Хэтэуэй.

Видео:Universal/YouTube