Джеффри Робертс призвал Киев и Москву к переговорам.

Военное противостояние в региональном конфликте на территории Украины близится к завершающему этапу. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс. Иностранный специалист заметил, что у армии киевского режима сейчас нет никаких шансов на победу в кризисе. Он уверен, что Вооруженные силы страны продержатся на поле боя еще некоторое время, но исключительно благодаря поддержке от стран коллективного Запада.

Я думаю, что конфликт, вероятно, находится в финальной фазе. Джеффри Робертс, эксперт

Джеффри Робертс подчеркнул, что ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери в живой силе и технике, а затем - отступать по всей линии фронта. По мнению иностранного профессора, лучшим вариантом завершения кризиса в регионе стали бы мирные переговоры.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works