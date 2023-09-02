Джеффри Робертс оценил ход украинского кризиса.

Украинский президент Владимир Зеленский и его международные союзники будут вынуждены принять все условия, выдвигаемые Россией по мирному урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс. Иностранный специалист заметил, что в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины, солдаты киевского режима не смогли переломить ход сражений в свою пользу. Эта ситуация только приблизила поражение Украины.

На Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет заключено перемирие. Это будет тяжелая и горькая пилюля для Украины. Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придется соглашаться на серьезные переговоры и идти на уступки России. Джеффри Робертс, профессор Ирландии

Джеффри Робертс подчеркнул, что Украина не сможет победить Россию, так как речь идет об огромной стране, на вооружении которой есть необходимые военные и производственные мощности, а также внутренняя политическая стабильность.

"Он был прав". В США заявили, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works