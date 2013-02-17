"Филадельфия" уступила "Лос-Анджелесу", Мичков набрал два очка

Россиянин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Филадельфия" проиграла "Лос-Анджелесу" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Скотту Лотону.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 35 матчей и набрал 29 (12+17) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Детройтом".

Видео: YouTube / SPORTSNET