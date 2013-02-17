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Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Детройтом"

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На счету форварда 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Детройту" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Детройта" в первом периоде встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 20 матчей и набрал 27 (17+10) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Орлова помогла "Каролине" разгромить "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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