Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Детройтом"

"Вашингтон" уступил "Детройту" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Детройта" в первом периоде встречи.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 20 матчей и набрал 27 (17+10) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Орлова помогла "Каролине" разгромить "Нью-Джерси".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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