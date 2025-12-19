  1. Главная
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
Сегодня, 12:39
В Словакии надеются, что ЕС откажется от запрета российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на окончание украинского конфликта к ноябрю 2027 года. Соответствующий комментарий иностранный политик сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции перед местными журналистами с министром по иностранным делам Юраем Бланаром. СМИ узнали, что глава национального правительства из Братиславы счел глупым запрет Европейского союза по импорту российского природного и сжиженного газа в регион. Эти нововведения вступают в законную силу с 2027 года.

Я надеюсь, что к тому времени конфликт закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Премьер-министр добавил, что Словакия с самого начала выступала против прекращения поставок газа из России в виду угрозы нехватки энергетических ресурсов в региональном сообществе. 

Фицо призвал заменить Каллас на посту верховного представителя ЕС.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  Robert Fico

