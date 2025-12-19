В Словакии надеются, что ЕС откажется от запрета российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на окончание украинского конфликта к ноябрю 2027 года. Соответствующий комментарий иностранный политик сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции перед местными журналистами с министром по иностранным делам Юраем Бланаром. СМИ узнали, что глава национального правительства из Братиславы счел глупым запрет Европейского союза по импорту российского природного и сжиженного газа в регион. Эти нововведения вступают в законную силу с 2027 года.

Я надеюсь, что к тому времени конфликт закончится, и мы все одумаемся. Потому что отказываться российских энергоресурсов — это самоубийство, и это говорю не только я, но и другие политики из Европейского союза. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Премьер-министр добавил, что Словакия с самого начала выступала против прекращения поставок газа из России в виду угрозы нехватки энергетических ресурсов в региональном сообществе.

