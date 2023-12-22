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"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией

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Роман Свитан прокомментировал обещания Лондона по гарантиям безопасности для Украины.

Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном о гарантиях безопасности стало полным провалом для украинского государства Соответствующее заявление сделал местный полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан в интервью журналистам YouTube-канала "Фабрика Новин". Ведущий задал вопрос о том, как эксперт относится к документу, который британский премьер-министр Риши Сунак подписал совместно с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики.

Роман Свитан, эксперт ВСУ

Иностранный специалист заметил, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о "новой агрессии России", который и  приводит документ в действие. Роман Свитан предположил, что данное условие может означать остановку боевых действий в настоящее время или даже закрепить потери киевским режимом своей территории на международном уровне.

"Ситуация тяжелая". На Украине забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин

Теги: великобритания, всу, гарантии безопасности, риши сунак, роман свитан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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